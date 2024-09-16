Мэр Тюмени попросил горожан набраться терпения в связи с ремонтом сетей

В Тюмени в этот строительный сезон проводятся масштабные работы по замене теплосетей, горожанам придется набраться терпения - работы по восстановлению благоустройства продолжатся до середины октября.
Глава города в выходные с коллегами посетил объекты благоустройства и участки тепловых сетей, где проводится ремонт - те, на которые горожане жаловались в социальных сетях.
"Мы с коллегами оценили ход работ на улицах Красных Зорь, Салтыкова-Щедрина и Радищева. Эти объекты были включены в планы ремонтов дополнительно. После общения с руководством УСТЭК на местах проведения работ я могу с уверенностью сказать, что опасения наших жителей безосновательны. В ближайшие дни теплоноситель будет подан в дома, которые отключены от горячего водоснабжения", - сообщил Максим Афанасьев.
По словам главы, сетевые организации завершают монтаж трубопроводов (техническую часть), ресурс в домах будет восстановлен совместно с управляющими компаниями. Работы по восстановлению благоустройства продолжатся до середины октября.
Максим Афанасьев:
Прошу тюменцев набраться терпения. В этом году количество работ по замене сетей огромное, все объекты сложные по конфигурации и к тому же находятся во дворах многоэтажек или под улично-дорожной сетью. Значит, необходимо было поэтапно перекрывать участки территории, чтобы не блокировать проезды и подходы к объектам. Капитальные работы по замене теплосетей не повлияют на сроки запуска тепла в городе.
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