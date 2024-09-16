Мэр Тюмени попросил горожан набраться терпения в связи с ремонтом сетей

В Тюмени в этот строительный сезон проводятся масштабные работы по замене теплосетей, горожанам придется набраться терпения - работы по восстановлению благоустройства продолжатся до середины октября.

Глава города в выходные с коллегами посетил объекты благоустройства и участки тепловых сетей, где проводится ремонт - те, на которые горожане жаловались в социальных сетях.

"Мы с коллегами оценили ход работ на улицах Красных Зорь, Салтыкова-Щедрина и Радищева. Эти объекты были включены в планы ремонтов дополнительно. После общения с руководством УСТЭК на местах проведения работ я могу с уверенностью сказать, что опасения наших жителей безосновательны. В ближайшие дни теплоноситель будет подан в дома, которые отключены от горячего водоснабжения", - сообщил Максим Афанасьев.

По словам главы, сетевые организации завершают монтаж трубопроводов (техническую часть), ресурс в домах будет восстановлен совместно с управляющими компаниями. Работы по восстановлению благоустройства продолжатся до середины октября.

Максим Афанасьев: