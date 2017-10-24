Тюмень за день: 24 октября

В Тюмени обсудят модернизацию библиотек и центров культуры и досуга

Мастер-класс по развитию культурно-досуговой деятельности на базе учреждений клубного типа и библиотек пройдет 31 октября в Технопарке.

Тюменские поисковики установили судьбы пятнадцати погибших красноармейцев

Усилиями 16 поисковых отрядов области были подняты и подготовлены к погребению останки 286 солдат и офицеров Красной армии. Поисковики нашли 38 смертных медальонов и 3 именные вещи. В результате были установлены судьбы 15 солдат — 8 по вкладышам смертных медальонов, 7 по архивным документам, 1 по личным вещам, у 9 из них найдены родственники.

В усадьбе Колокольниковых пройдет предновогодняя ярмарка

16 и 17 декабря ежегодная предпраздничная ярмарка-продажа пройдет в музее-усадьбе Колокольниковых. Горожане смогут приобрести изделия ручной работы от тюменских мастеров. Подарки можно будет не только купить, но и сделать своими руками — местные умельцы проведут увлекательные мастер-классы.

Тюменские школьники могут продолжить учиться во время каникул

С 30 октября по 3 ноября в 37 школах Тюмени будут работать детские лагеря по разным профилям. Ребята смогут провести каникулы с пользой, выбрав любой из них — вне зависимости от места учебы.

Тюменские спасатели подобрали блуждавшую по улицам лошадь

Сообщения о бродящей в одиночку по заснеженной Тюмени лошади начали появляться в соцсетях с утра. В итоге животное оказалось под присмотром спасателей — оно добрело до Тюменской областной службы экстренного реагирования.