Тюменские спасатели подобрали блуждавшую по улицам лошадь

Сообщения о бродящей в одиночку по заснеженной Тюмени лошади начали появляться в соцсетях с утра. В итоге животное оказалось под присмотром спасателей — оно добрело до Тюменской областной службы экстренного реагирования.

"Сегодня в одиннадцатом часу дня лошадь практически сама пришла к нам за помощью: животное забилось между двумя грузовиками, чтобы выманить его из узкой западни, спасателям пришлось потратить свой дневной запас хлеба", — поделились в пресс-службе учреждения.

Лошадь вывели из транспортного "коридора" и сопроводили до площадки, где она в безопасности осталась дожидаться приезда хозяев. Спасатели осмотрели животное, видимых повреждений на нем не было.