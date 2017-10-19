Тюменцы оказались не охотниками до грибов

Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы о грибах и определили, когда жители Тюменской области начинают и заканчивают грибной сезон. При этом выяснилось, что по сравнению с другими регионами России у нас грибников не так уж много — по доле запросов на эту тему Тюменская область находится на 63-м месте.

Всего с июня по октябрь 2017 года тюменские пользователи искали грибы около 70 тысяч раз. Интерес к ним стал расти в июле. Пик грибного сезона пришелся на выходные 19–20 августа.

Судя по запросам, больше всего жителей Тюменской области интересуют лисички и грузди. Как подметили аналитики, у нас значительно чаще чем в целом по России ищут информацию о мухоморах.

Больше всего грибами интересуются в Центральной России: Брянской, Липецкой и Тамбовской областях. Много грибников и в Сибири, особенно в Красноярском крае и Хакасии. А вот на юге России и на Кавказе грибы почти не ищут — по крайней мере, в поисковике.