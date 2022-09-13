4 жителя Тюменской области отравились грибами

С начала грибного сезона 4 жителя Тюменской области отравились грибами, случае единичные и не превышают показателей прошлого года, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Все отравившиеся старше 18 лет, отравления имеют среднюю и легкую степень тяжести, летальных исходов не зарегистрировано.

Основная причина отравлений - неумение распознавать съедобные и ядовитые грибы, неправильное приготовление блюд из некоторых съедобных и условно съедобных грибов.

Жителям региона напоминают, что собирать можно только те грибы, которые хорошо знаете. Нельзя собирать или покупать на рынке переросшие, дряблые, поврежденные личинками и плесенью грибы, пробовать сырые и подозрительные грибы на вкус. Не следует собирать грибы вдоль дорог, покупать их на стихийных рынках, в неустановленных местах, на улице, у случайных людей. Если с вами в лесу дети, не оставляйте их без присмотра, для исключения употребления ими грибов. Реализуемые грибы должны обязательно проходить на рынках ветеринарную экспертизу и лабораторный контроль на содержание радионуклидов.

Собранные грибы нужно сразу перерабатывать, так как они быстро портятся, перед приготовлением их нужно тщательно отмывать от песка и почвы. Заготавливать впрок можно только молодые грибы. Нельзя "закатывать" грибные консервы, т.к. употребление грибов из герметически закрытых в домашних условиях банок может вызвать тяжелое заболевание - ботулизм, в том числе со смертельным исходом.