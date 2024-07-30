В ярковском лесу третий день ищут потерявшуюся пенсионерку

В Ярковском районе ищут 86-летнюю жительницу по имени Амина, 27 июля она ушла в лес неподалеку от деревни Матмасы собирать грибы и заблудилась. Последний раз она звонила родственникам 28 июля и сообщила, что не может выйти из леса.



К поискам женщины привлечены сотрудники МЧС России, полиции, авиабызы и добровольцы. Всего в поисковых работах задействовано 47 человек и 14 единиц техники, сообщает ГУ МЧС.