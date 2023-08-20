Как правильно обработать свежие грибы, поделилась опытная хозяйка

Как заморозить свежие грибы на зиму, рассказала опытная хозяйка, любительница грибов Маргарита Никифорова.

- Хорошо просушенные и нарезанные грибы уложите ровным слоем на поднос. Поставьте его в морозилку на пару часов, а затем достаньте грибы и переложите их в емкость для хранения. Это может быть пищевой контейнер или пакет. Заполняйте их до верха, чтобы в них не было воздуха. Можно использовать вакуумные пакетики для расфасовки отдельных порций. Грибы нельзя подвергать повторной заморозке, поэтому желательно фасовать их в мешочки небольшого размера. Замораживать грибы можно и сырыми, и вареными. Кстати, их можно мариновать или солить, если это опята, белые, шампиньоны. Такие грибы хорошо сохраняют свою форму, - поделилась Маргарита Никифорова.

В морозильной камере свежезамороженные грибы хранят от 4 месяцев до года. Сроки хранения зависят от температуры заморозки, уточняет Мегатюмень.