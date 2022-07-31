О вреде грибов для собак рассказали тюменцам

Кинолог Владимир Голубев рассказал Мегатюмени об этом аспекте.

- Если собака съест маленький кусочек вареного гриба, с ней ничего не произойдет. Но какая в этом польза? Грибы не являются обязательным продуктом, который следует добавлять в рацион питомца. Кроме того, всем известно, что они не перевариваются в организме ни у одного млекопитающего. Грибы могут стать причиной серьезного отравления, аллергии и проблем с ЖКТ у собаки. Поэтому не стоит давать этот продукт питомцам, - отметил эксперт

Почему собакам нельзя есть грибы

По словам экспертов, грибы – это тяжелый продукт, который не переваривается в желудке и может стать причиной пищевого отравления, диареи, аллергии. Тем не менее они могут входить в состав некоторых кормов, но не являются обязательным продуктом, который стоит включать в рацион собаки.

Если собака съест вареный несоленый гриб, скорее всего, ничего плохого не произойдет. Но в этом не будет никакой пользы для питомца. Есть множество полезных продуктов, которые являются безопасными для собаки. Поэтому лучше не предлагать питомцу грибы.

Опасные грибы

Гуляя по лесу вместе с хозяином, собака может из любопытства попробовать найденный гриб. Собаководу важно внимательно следить за питомцем, чтобы это любопытство не переросло в отравление.

Наиболее опасными грибами для собаки являются бледные поганки, ложные сморчки, мухоморы, сыроежки. Последние несмотря на то, что их употребляют в пищу, могут быть токсичными для животного. Если питомец съест какой-либо из токсичных грибов, это может вызвать тяжелое отравление, а в некоторых случаях – к летальному исходу.

Токсины воздействуют на нервную систему, разрушают клетки почек, печени, а также вызывают проблемы ЖКТ.

Если вы наблюдаете первые признаки отравления у собаки, к которым относятся слабость, рвота, диарея, потеря координации, судороги, чрезмерное слюнотечение, необходимо немедленно обратиться за помощью к ветеринарному врачу.