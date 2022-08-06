За 30 км от Тюмени находятся самые грибные места

На торговом пятачке у дороги на Велижанском тракте шла бойкая торговля и грибами, и ягодами, сообщает Тюменская область сегодня.

– Грузди скоро привезу, а пока голубики много, собираю ее, – делится девушка.

Ее считают опытным грибником. Она хорошо знает грибные места в районе деревень Ахманы и Бухтал, каждый год ведет записи: в какое время идут разные грибы и ягоды.

- В мелком березняке обязательно найдете подберезовики, рыжики. Если попался лес с сосной – большая удача. В таком растут и маслята, и рыжики, и грузди. Больше всего их на кромке леса, – делится секретами сбора грибник.

Гузель отмечает, что за последние три года почти исчезли сухие грузди, которых раньше было много. Остались лишь сырые, но и они у покупателей пользуются большой популярностью.

– В лес нужно и сапоги обуть повыше. Позавчера видела несколько огромных гадюк, взяла у мужа болотники и бегала в них по болоту, как цапля, – смеется Гузель.

Светлана Сафонова из Нижней Тавды рассказывает, что выезжает в лес в пять утра.

– Знаем грибные места и новые не ищем, зачем терять время. В этом году в начале июня первыми пошли маслята, почти одновременно с ними – белые, следом - подберезовики и красноголовики, – рассказывает грибник.

Светлана говорит, что груздей в тюменских лесах еще нет, но их уже собирают в Курганской области. В районе Криводаново сейчас много маслят, но они червивые. Погода стоит не для этих грибов.