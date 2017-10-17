В Тюмени ярмарка с местной продукцией пройдет на пяти площадках

В областном центре очередная ярмарка с продукцией сельхозпроизводителей Тюмени и юга области пройдет в эту субботу, 21 октября. Она будет работать на нескольких площадках:

— пр. Солнечный, 11 – ТРЦ "Заречный двор";

— ул. Мельникайте, 126, корпус 2 – ТЦ "П.О.Р.Т.";

— ул. Севастопольская, 12 – "Выставочный зал";

— улица Бакинских Комиссаров (со стороны ул. Ямской);

— парковка, прилегающая к зданию Центра дзюдо (ул. В. Гнаровской, 1).

На ярмарке можно будет приобрести мясо свинины, говядины, баранины, птицы, рыбную продукцию, хлебобулочные изделия, овощи и картофель, сушеные плоды, дикоросы, продукцию пчеловодства и другое, сообщает городской департамент потребительского рынка.

Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.