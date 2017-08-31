В Тюмени завершились летние испытания теплосетей

С 22 мая по 30 августа специалисты компании "Тепло Тюмени" проверили на прочность и плотность 507 километров муниципальных тепловых сетей. В ходе гидравлических испытаний было выявлено 59 повреждений. Они были зафиксированы на улицах Ставропольская, Федорова, Московский тракт и на ряде других участков.

"Гидравлические испытания на прочность и плотность трубопроводов в городе Тюмени официально завершены. За весь период нами проверено 411,35 км распределительных сетей и 96,04 км сетей от котельных. На 44 котельных произведен профилактический ремонт, промыты 145 котлов и 229 теплообменников в центральных тепловых пунктах", — подвел итоги главный инженер "Тепло Тюмени" Евгений Мурзин.

Комплекс работ был разбит на семь этапов. Все запланированные мероприятия прошли по графику. Одним из самых сложных этапов стал седьмой. Проверке подлежало 37,68 км коммуникаций, по итогам испытаний 19 из них признаны ветхими и будут включены в план капитального и текущего ремонтов теплосетевых объектов Тюмени.

"В Калининском административном округе значительное количество сетей проложено в частном секторе. На данной территории зафиксирован высокий процент бесхозяйных трубопроводов. Однако энергетики обнаружили всего 4 технологических повреждения. Одно из них зафиксировано по адресу ул. Белинского 1а", — рассказывают в пресс-службе компании "Тепло Тюмени".

В этом году энергетики отметили снижение повреждаемости на распределительных сетях на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.