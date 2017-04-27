Тюменцы выбирают дизайн скамеек и урн для зеленых уголков города

На тюменском портале "Я решаю!" запустили серию опросов для горожан с голосованиями по обустройству десяти зеленых уголков Тюмени.

Уже опубликованы первые опросы по островкам зелени на двух участках Калиниского округа — на улице Чаплина, 125 — улице Депутатской, 129, и на улице Инженерной, 72. Тюменцы могут проголосовать за понравившиеся вариант дизайна скамеек, которые там установят, или рассудить, какие посадки там нужны.

Напомним, небольшие по площади зеленые уголки планируют обустроить во всех округах Тюмени, с некоторыми местами для них уже определились.