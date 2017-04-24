В Тюмени теплосети нагреются до максимума — горожан просят быть осторожными

Во вторник, 25 апреля, в областном центре пройдут испытания тепловых сетей. Температуру сетевой воды доведут до 130–150°С в контуре теплоснабжения тюменской ТЭЦ-1: в Центральном и Ленинском районе и районе Затюменки.

"Испытания на максимальную температуру теплоносителя — плановые. Мы оценим способность сетей нести необходимые нагрузки, проверим работу компенсирующих устройств, определим неблагоприятные участки теплопроводов и скорректируем программу их ремонта в межотопительный период", —рассказали в пресс-службе АО "Уральская теплосетевая компания".

В этот день оперативные бригады работников тепловых сетей переведут в режим повышенной готовности, чтобы контролировать состояние сетей и безопасность в границах поврежденных участков.

Тюменцев на это время просят соблюдать ряд правил:

— не приближаться к месту парения — под асфальтом может находиться промоина с кипятком;

— если место дефекта огорожено — не заходить за ограждения и предупреждающие знаки;

— не подходить к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива теплоносителя;

— не покидать общественный транспорт, если разлив кипятка застал в нем;

— донести до детей информацию о потенциальных рисках и объяснить им правила безопасного поведения в зоне теплотрасс и подтопляемых участков;

— в случае неисправности внутридомовых теплообменников в кранах возможно появление горячей воды сверхнормативной температуры – вначале откройте кран с холодной водой, постепенно смешивая ее с горячей.

При обнаружении признаков повреждений трубопроводов или теплофикационного оборудования необходимо сообщать в диспетчерскую службу тюменских тепловых сетей АО "УТСК" по телефонам: 29-39-95, 41-10-98 или в call-центр 29-39-29. О повреждениях внутридомовых систем теплопотребления сообщайте в управляющую компанию.