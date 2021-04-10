Старшеклассники Тюменской области проходят проверку на девять видов наркотических средств

Ежегодное тестирование школьников на наркотики – процедура добровольная. Исследование проходят дети, достигшие 13 лет. Для этого необходимо письменное согласие родителей или самих школьников, если они достигли возраста 15 лет и старше.

Как рассказала медицинская сестра психо-наркологического кабинета Юргинского филиала Областной больницы №11 посёлка Голышманово Полина Хуснулина, процедура не занимает много времени. Анализ сдаётся в комнате забора биологических проб. Сначала проводится экспресс-тестирование тест-полосками: если в результате показалась одно деление, это означает, что тест отрицательный, если два -то положительный. Далее образец пробы помещается в анализатор и выдаётся результат-чек по 9-10 показателям.

"Тестирование — это сдерживающий психологический фактор для подростков, которые понимают, что их могут в любой момент проверить. Такой алгоритм прохождения исследования полностью снимает ответственность с человека за результат теста, а технику обмануть сложно", - пояснил врач-нарколог Юргинского филиала Областной больницы №11 посёлка Голышманово Мансур Ниязов.

В Голышманово такие проверки школьников проходят с июля 2018 года. За это время проведено 579 исследований: из них 33 школьника протестированы в 2019 году, 53 — в прошлом году. По данным на март 2021-го года из 87 старшеклассников 54 уже прошли тестирование. На данный момент и за прошлые годы, и за последнее время положительных результатов не обнаружено, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".