В Тюменской области 21 февраля проверят системы централизованного оповещения

10:08 19 февраля 2024
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Фото - https://t.me/operativnyishtabtyumen

21 февраля 2024 года с 10:40 до 10:45 местного времени будет проводиться техническая проверка работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения Тюменской области.

Сигнал "Внимание! Всем!" (звуки сирен и громкоговорящих устройств) будет означать проведение технической проверки систем оповещения населения Тюменской области. Граждан призваеют соблюдать спокойствие.

Теги: безопасность , проверка
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