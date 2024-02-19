В Тюменской области 21 февраля проверят системы централизованного оповещения

21 февраля 2024 года с 10:40 до 10:45 местного времени будет проводиться техническая проверка работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения Тюменской области.
Сигнал "Внимание! Всем!" (звуки сирен и громкоговорящих устройств) будет означать проведение технической проверки систем оповещения населения Тюменской области. Граждан призваеют соблюдать спокойствие.
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