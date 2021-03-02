В Тюмени проверят систему оповещения

Завтра, 3 марта, в городе пройдет техническая проверка централизованной системы оповещения с запуском электрических сирен. Звучание сирен означает сигнал "Внимание всем!".

В департаменте безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени напоминают, что, услышав этот сигнал, каждый гражданин обязан немедленно прослушать по местным каналам теле- и радиовещания сообщение о сложившейся обстановке и правилах поведения населения.