В Тюмени проверят систему оповещения

11:00 02 марта 2021
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Завтра, 3 марта, в городе пройдет техническая проверка централизованной системы оповещения с запуском электрических сирен. Звучание сирен означает сигнал "Внимание всем!".

В департаменте безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени напоминают, что, услышав этот сигнал, каждый гражданин обязан немедленно прослушать по местным каналам теле- и радиовещания сообщение о сложившейся обстановке и правилах поведения населения.

Теги: проверка
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