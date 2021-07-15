В Тюмени организована проверка по факту ДТП, в котором пострадала женщина и двое детей

Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку по факту ДТП, в котором пострадала молодая женщина и ее малолетние дети. Инцидент произошел вчера, 14 июля, в Тюмени во дворе дома на улице Обдорской.

34-летний водитель на "Газели" при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на пешеходов: молодую женщину и двух ее детей — мальчиков 1,5 и 3 лет.

Дети получили травмы и доставлены в учреждение здравоохранения, где им оказывается медицинская помощь. Женщине оказана медицинская помощь без госпитализации.

"Прокурор Тюменской области Владислав Московских дал поручение прокурору города Тюмени провести по данному факту проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.