Омутинские школьники попали в ДТП на сельской дороге

Вечером 29 апреля на автодороге Омутинское-Свобода опрокинулся автомобиль "ВАЗ 21140", которым управлял 18-летний водитель со стажем за рулем менее года. Пострадала 17-летняя пассажирка автомобиля, ехавшая на заднем пассажирском сиденье не пристегнутой ремнем безопасности.

Еще два 18-летних пассажира и водитель не пострадали, они были пристегнуты ремнями безопасности. Все подростки - жители села Омутинского, учащиеся местной школы. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в ГАИ ТО.