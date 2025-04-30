Омутинские школьники попали в ДТП на сельской дороге

10:20 30 апреля 2025
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Вечером 29 апреля на автодороге Омутинское-Свобода опрокинулся автомобиль "ВАЗ 21140", которым управлял 18-летний водитель со стажем за рулем менее года. Пострадала 17-летняя пассажирка автомобиля, ехавшая на заднем пассажирском сиденье не пристегнутой ремнем безопасности.

Еще два 18-летних пассажира и водитель не пострадали, они были пристегнуты ремнями безопасности. Все подростки - жители села Омутинского, учащиеся местной школы. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в ГАИ ТО.

Теги: ДТП , Омутинское , подростки , школьники
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