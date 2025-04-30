Омутинские школьники попали в ДТП на сельской дороге

Вечером 29 апреля на автодороге Омутинское-Свобода опрокинулся автомобиль "ВАЗ 21140", которым управлял 18-летний водитель со стажем за рулем менее года. Пострадала 17-летняя пассажирка автомобиля, ехавшая на заднем пассажирском сиденье не пристегнутой ремнем безопасности.
Еще два 18-летних пассажира и водитель не пострадали, они были пристегнуты ремнями безопасности. Все подростки - жители села Омутинского, учащиеся местной школы. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в ГАИ ТО.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru