Трое подростков пострадали в ночном ДТП под Тюменью

Четверо молодых людей сегодня в первом часу ночи пострадали в результате ДТП на 22-ом километре автодороги Тюмень-Каменка-граница Свердловской области, трое из них - несовершеннолетние, сообщили в ГАИ ТО.

Предварительно, 20-летний водитель не справился с управлением "ВАЗ-2106" и въехал в пору освещения. Установлено, что у него нет водительского удостоверения категории "В", к тому же за рулем он был в состоянии опьянения - показания алкотестера составили 0,34 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Молодой человек пояснил, что отмечал день рождения друга и ехал домой.

В результате ДТП пострадали пассажиры: две девушки и парень 17 лет, а также молодой человек 21 года. Пострадавшим оказана помощь, они не госпитализированы, проживают в селах Кулаково и Каменка.

В целом по региону с 8 по 11 мая произошло 18 ДТП, в них погиб один человек, 20 человек получили ранения.