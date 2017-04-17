Житель тюменского села заплатит 200 тысяч рублей за отказ провериться на алкотестере

11:38 17 апреля 2017
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pixabay.com

Крупный денежный штраф суд назначил 39-летнему жителю Исетского района, повторно пойманному пьяным за рулем.

В первый раз мужчину лишили водительских прав на два года и оштрафовали на 30 тысяч рублей в конце 2014 года. В 2015-м он вновь попал в поле зрения инспекторов ГИБДД. Поздно вечером 24 июля в поселке Коммунар автоинспектор остановил автомобиль Hyundai под его управлением. От водителя исходил запах алкоголя. Ему предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался.

"Как указано в УК РФ, лицом, находящимся в состоянии опьянения, признается лицо, не выполнившее законное требование уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения", — напоминают в областной прокуратуре.

В качестве наказания мужчину оштрафовали на 200 тысяч рублей и на два года лишили прав управления автомобилем.

Теги: ГИБДД , пьяные водители , штрафы , алкоголь
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