Житель тюменского села заплатит 200 тысяч рублей за отказ провериться на алкотестере

Крупный денежный штраф суд назначил 39-летнему жителю Исетского района, повторно пойманному пьяным за рулем.

В первый раз мужчину лишили водительских прав на два года и оштрафовали на 30 тысяч рублей в конце 2014 года. В 2015-м он вновь попал в поле зрения инспекторов ГИБДД. Поздно вечером 24 июля в поселке Коммунар автоинспектор остановил автомобиль Hyundai под его управлением. От водителя исходил запах алкоголя. Ему предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался.

"Как указано в УК РФ, лицом, находящимся в состоянии опьянения, признается лицо, не выполнившее законное требование уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения", — напоминают в областной прокуратуре.

В качестве наказания мужчину оштрафовали на 200 тысяч рублей и на два года лишили прав управления автомобилем.