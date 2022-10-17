Под Тюменью задержали пьяного водителя большегруза

15:00 17 октября 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

На 21-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск под Тюменью автоинспекторы задержали пьяного водителя на большегрузе "МАЗ". Мужчина ехал из Нефтеюганска в Тюмень, перед Тобольском в кафе он употребил алкоголь, двигался в Тюмень на погрузку. Показания алкотестера - 0,99 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В целом за минувшие выходные сотрудники ГИБДД в Тюменской области выявили 52 пьяных водителя.  Нарушителей останавливали на трассах и в селах, на скутерах и грузовиках, сообщает Госавтоинспекция.

Теги: ГИБДД Тюменской области , пьяные водители
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2022