У тюменцев могут забрать автомобили в доход государства за пьяное вождение

Три автомобиля водителей, в отношении которых заведены уголовные дела о вождении в состоянии опьянения, арестованы судом в Тюменской области по ходатайству прокуратуры, в случае вынесения обвинительного приговора владельцам, транспорт буду изъят в доход государства.

Уголовные дела по статье 264.1 УК РФ в этом году возбуждены и расследуются в отношении двух жителей Тобольска и жителя Заводоуковска, они были задержаны пьяными за рулем, при этом ранее привлекались к административной ответственности за аналогичные действия.

Прокуратура потребовала от сотрудников отдела дознания направления в суд ходатайств об аресте изъятых автомобилей, где поддержала их. Ходатайства судами были удовлетворены.

В настоящее время автомобили MAZDA-3 (средняя стоимость 640 тыс. рублей), TOYOTA RAV4 (1,8 млн) и LADA Vesta (710 тыс.) находятся на спецстоянке, в случае вынесения обвинительных приговоров они будут конфискованы в доход государства, сообщает облпрокуратура.