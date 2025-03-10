Автоинспекторы испортили пьяной даме праздник

8 марта водители ездили пьяными на дорогах Тюменской области чаще, чем 23 февраля - за два выходных дня сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления транспортом 43 пьяных водителя, в том числе авто-леди на "Ниве".

46-летнюю нетрезвую автомобилистку на "Ниве" автоинспекторы остановили в селе Луговом в Тюменском районе. Женщина пояснила, что отмечала день рождения и ехала домой. Показания алкотестера составили 0,40 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На водителя составлен административный материал за пьяное вождение, автомобиль помещен на специализированную стоянку.