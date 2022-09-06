16-летняя автоледи и пенсионер на мотоблоке - 50 пьяных водителей выявили тюменские гаишники за выходные

Сотрудники ГИБДД в выходные отстранили от участия в дорожном движении 50 пьяных география - от Увата до Ишима, возраст - от 16 до 66-ти лет, сообщает пресс-служба областного ГИБДД.

16-летняя тюменка с признаками опьянения задержана в пятом часу утра 5 сентября на улице Республики, 86. В ВАЗ2110 она везла друзей в сторону набережной. Резкий запах алкоголя, невнятная речь, но в присутствии мамы, водитель от освидетельствования на алкоголь. Протокол составлен и отправлен в суд, информация о нарушении передана в подразделение по делам несовершеннолетних.

В поселке Туртасе Уватского района остановлен мотоблок с нетрезвым водителем. 66-летний селянин пояснил, что копал картошку и пил водку, когда выкопал, поехал домой. Показания алкотестера - 0,75 мг алкоголя. Это уже его повторное управление транспортом в нетрезвом виде, водитель подлежит уголовной ответственности.