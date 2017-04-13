Нетрезвый тюменский водитель попытался убежать от автоинспекторов, бросив машину

Накануне подозрительный автомобилист попал в поле зрения сотрудников ГИБДД на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Мужчина не подчинился жесту полицейского об остановке и свернул в село Каскара, пытаясь скрыться.

Заехав в населенный пункт, водитель и двое пассажиров "Волги" бросили автомобиль и убежали, однако водителя сразу задержали.

Автоинспекторам мужчина пояснил, что с вечера пил водку с товарищем, утром опохмелился и поехал домой в Каскару. Показания алкотестера составили 0,84 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Как рассказали в областной автоинспекции, материал об управлении автомобилистом транспортом в нетрезвом виде уже направили в суд.