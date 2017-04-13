Нетрезвый тюменский водитель попытался убежать от автоинспекторов, бросив машину

17:35 13 апреля 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Накануне подозрительный автомобилист попал в поле зрения сотрудников ГИБДД на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Мужчина не подчинился жесту полицейского об остановке и свернул в село Каскара, пытаясь скрыться.

Заехав в населенный пункт, водитель и двое пассажиров "Волги" бросили автомобиль и убежали, однако водителя сразу задержали.

Автоинспекторам мужчина пояснил, что с вечера пил водку с товарищем, утром опохмелился и поехал домой в Каскару. Показания алкотестера составили 0,84 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Как рассказали в областной автоинспекции, материал об управлении автомобилистом транспортом в нетрезвом виде уже направили  в суд.

Теги: ГИБДД , пьяные водители
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2017