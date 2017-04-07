На дорогах Тюменского района водителей массово проверят на трезвость

Сплошные проверки водителей на трезвость в селах и на автодорогах Тюменского района проведут инспекторы специализированного батальона ДПС в эти выходные.

"Хотим напомнить тюменским автомобилистам об ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения и рекомендуем селянам ответственно относиться к своему участию в дорожном движении. В этом году в Тюменском районе уже произошло ДТП, спровоцированное пьяным автомобилистом, пострадал один человек", — рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Водителей с признаками опьянения проверят на алкотестере, а законопослушным автомобилистам вручат профилактические памятки.