На дорогах Тюменского района водителей массово проверят на трезвость

Сплошные проверки водителей на трезвость в селах и на автодорогах Тюменского района проведут инспекторы специализированного батальона ДПС в эти выходные.
"Хотим напомнить тюменским автомобилистам об ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения и рекомендуем селянам ответственно относиться к своему участию в дорожном движении. В этом году в Тюменском районе уже произошло ДТП, спровоцированное пьяным автомобилистом, пострадал один человек", — рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
Водителей с признаками опьянения проверят на алкотестере, а законопослушным автомобилистам вручат профилактические памятки.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru