На дорогах Тюменского района водителей массово проверят на трезвость

12:11 07 апреля 2017
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Сплошные проверки водителей на трезвость в селах и на автодорогах Тюменского района проведут инспекторы специализированного батальона ДПС в эти выходные.

"Хотим напомнить тюменским автомобилистам об ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения и рекомендуем селянам ответственно относиться к своему участию в дорожном движении. В этом году в Тюменском районе уже произошло ДТП, спровоцированное пьяным автомобилистом, пострадал один человек", — рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Водителей с признаками опьянения проверят на алкотестере, а законопослушным автомобилистам вручат профилактические памятки.

Теги: проверка на дорогах , ГИБДД , пьяные водители
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