Горожанам советуют держаться от льда на водоемах подальше

Департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени рекомендует жителям города воздержаться от каких-либо занятий и работ, связанных с нахождением на льду рек, озер и прудов.
Сейчас толщина льда на озерах, прудах и обводненных карьерах Тюмени составляет 50–60 сантиметров. На Туре она достигает 40 сантиметров, местами уже образовались промоины.
Тюменцев, ставших свидетелями каких-либо происшествий на льду, просят обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу Тюмени по телефонам: 112 или 46-19-69 (круглосуточно).
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