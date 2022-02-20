На "Спецоперации "Лед" ждут тюменцев

В седьмой раз в Тюмени пройдет "Спецоперация "Лед", симбиоз автогонок дрифтеров, трековых автоспортсменов и заездов силовиков на служебных и патрульных автомобилях. В этом году мероприятие пройдет на набережных двух берегов реки Туры. Чтобы горожане могли, соблюдая противоэпидемические требования, поучаствовать в работе интерактивных площадок, посмотреть выставки военной (в том числе БТР и военного робота) и ретро-техники, попробовать чай из полевых кухонь.

В третий раз в мероприятии участвуют лучшие спортсмены-парашютисты, за плечами каждого из которых около тысячи прыжков с парашютом. Они приземлятся на лед Туры с флагами России, Тюменской области и цветными дымовыми шашками.

Волонтеры вручат зрителям памятки по безопасности дорожного движения, световозввращатели, юным тюменцам – шарики и книжки-раскраски.

Откроется "Спецоперация "Лед" 23 февраля в 13 часов, с 12 до 15 часов можно посмотреть выставки и принять участие в интерактивах на набережной, как с Заречной части города, так и с улицы Республики, сообщили в ГИБДД Тюменской области.