Андрей Михнович призвал тюменцев не выходить на неокрепший лед и следить за детьми

На водоемах Тюменской области из-за теплой погоды и отсутствия серьезных холодов на водоемах не сформировался надежный ледяной покров. Несмотря на это жители региона, в том числе рыбаки и дети, уже активно тестируют поверхность рек и озер на крепость, что приводит к трагическим последствиям.

В ноябре водолазам пришлось более 20 раз выезжать на водоемы для спасания людей, последние два раза спасатели извлекали погибших из воды в районе пешеходного моста через реку Тура в Тюмени и искать в реке Ишим рыбаков из Абатского района, сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.

"Обращаюсь к населению, в первую очередь к рыбакам. Подождите установления нормального ледостава. Сейчас выходить на лед опасно. Подождите, когда ночные температуры упадут хотя бы до -20 °С. В дальнейшем, даже если температура будет повышаться - лед уже будет сформирован. Официальные сообщения о запуске на реках ледовых переправ можно считать сигналом о том, что выходить на лед водоёма уже безопасно", - сообщил Андрей Михнович.

Самими опасными водоемами в Тюмени являются те, что у жилых массивов. Спасателям приходится ежедневно выгонять со льда детей, которые гуляют там без присмотра взрослых. В Тюмени к таким относятся река Тура (особенно в районе пешеходного моста), пруды Утиный, Студенческий, Южный и озеро Алебашево. Что касается районов области, то наиболее активно осенью водолазам пришлось работать на реке Иртыш в Тобольском районе и на реке Ишим в Абатском районе.

"В Тюмени можно выходить на лед, когда температура воздуха ниже -20 °С продержится несколько дней, хотя бы выждать три-четыре дня. тогда сформируется достаточно толстый лед, главное - они приобретет необходимую прочностную структуру. А вообще лучше смотреть информацию на сайте МЧС об открытии ледовых переправ", - подчеркнул Михнович.

В этом году значительно возросла нагрузка на спасательные подразделения, в том числе на Тюменскую областную службу экстренного реагирования из-за происшествий, связанные с провалом людей под лед. "В этом году сотрудники ТОСЭР проводили 57 спасательных водолазных работ. Это очень много. В обычные годы - около 20,но не больше 30 проводят. И только за ноябрь на акваторию выезжали больше двадцати раз", - рассказал Михнович.

При этом нужно понимать, что водолазы выезжают по свершившимся фактам, и чтобы достать погибших из воды по-настоящему рискуют своей жизнью, буквально ползая по дну, чтобы найти в иле утонувших. после нескольких таких смен они вынуждены проходить многодневную реабилитацию. "Не повергайте свою жизнь и жизнь других людей неоправданному риску и опасности!" - призвал жителей региона Андрей Михнович.