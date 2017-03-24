В Тюменской области прикрыли сайты, торговавшие красными волками и розовыми пеликанами

В ходе мониторинга прокуратура Упоровского района обнаружила десять интернет-ресурсов, на страницах которых размещалась информация о продаже редких птиц и животных, занесенных в Красную книгу России.

Среди них — розовый пеликан, находящийся под угрозой исчезновения, а также сапсан и малый баклан, сокращающиеся в численности. К продаже предлагалась и одна из красивейших уток планеты — мандаринка, а также красный волк — вид, практически исчезнувший на территории России. Его стоимость сообщали лишь при оформлении заказа.

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. За незаконные добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ предусмотрена уголовная и административная ответственность (ст.258.1 УК РФ и ст. 8.35 КоАП РФ).

По решению суда сайты заблокировали, сообщает областная прокуратура.