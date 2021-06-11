Топ литературных сайтов со свободной публикацией от "Русской компании"

Не так давно мир праздновал Международный день русского языка. Он был утвержден ООН в честь дня рождения Александра Пушкина, создателя современного литературного русского языка.

Ещё не так давно писательская стезя была доступна далеко не каждому жителю нашей страны. Сегодня же благодаря и росту уровня образования, и доступности информационных технологий создать свой литературный шедевр и представить его на суд масс может практически любой желающий.

Тюменский провайдер "Русская компания" представляет вашему вниманию Топ литературных сайтов со свободной публикацией. Не стесняйтесь творить, друзья, желаем вам вдохновения!

Одним из самых популярных в России на данный момент является портал "Изба-Читальня". Сайт отличается высокой посещаемостью, широким и разнообразный функционалом для авторов. Есть возможность выйти на издателей, сам сообщество довольно доброжелательное, имеется раздел с читателями и критиками.

Кроме того, в числе плюсов сайта для начинающих авторов - система ежедневного анонсирования лучших произведений, а также ежемесячные тематические и жанровые конкурсы, что даёт неплохие шансы быстро и громко заявить о себе. Наконец, портал даже выпускает собственные альманахи, что свидетельствует о его успешности и востребованности.

Ещё один мастодонт в среде литературных сайтов – портал "Стихи.ру" и его брат близнец "Проза.ру". Ресурс работает под эгидой Российского союза писателей, организует литературные премии, есть связи с рядом московских городских и общественных учреждений. Однако на сайтах отсутствует форум (следовательно – почти нет обсуждения литературы). Нельзя публиковать аудио/видео, что странно для такого популярного портала. И тематическое разнообразие среднее, что, впрочем, не перечеркивает остальных достоинств.

Wattpad – не слишком на данный момент известный, но очень удобный ресурс. Сайт ищет неизвестных, но талантливых писателей, и соединяет их с международными мультимедийными компаниями. Портал нацелен на преобразования творчества из Интернета в книги, поэтому, если у вас далеко идущие писательские планы, - добро пожаловать.

Заслуживает внимания поэтическая социальная сеть "Поэмбук". Здесь публикуются только стихи, зато за счет развитой системы конкурсов и поэтических дуэлей успешно поддерживается атмосфера камерного салона. В этой же категории можно упомянуть "Умный сайт поэзии", представляющий собой, по сути, огромный литературный форум.

Цитаделью современной поэзии и прозы можно было бы назвать портал "ГрафоманамНЕТ", однако сайт не может похвастаться хорошей посещаемостью и обладает большой текучестью авторов. Зато здесь тоже есть форум, а также литературные объединения и конкурсы.

Малоизвестный портал "Клубочек" отличается отличным функционалом и наличием даже детской странички. Здесь вы найдете фомотеку, колонку магистров, тематические беседы; развита интересная система конкурсов (блицы, экспромты), турниров и карнавалов поэзии.

Международный литературный клуб "Интерлит" объединяет немало зарубежных русскоговорящих авторов, за счет чего создается приличное тематическое разнообразие. Что особо приятно, есть разделы не только для классических художественных произведений, но и для литературной критики, и даже для пародий.

Какой бы сайт вы ни выбрали для начала своего литературного пути или просто для приятного чтения, бесперебойный доступ к нему обеспечит ООО "Русская компания". Провайдер проводит Интернет в многоквартирные и частные дома в Тюмени и Тюменском районе и предлагает разнообразные тарифные линейки под любые запросы пользователя.

Подробнее ознакомиться с тарифными планами и условиями подключения, а также проверить техническую возможность подключения можно на сайте. Уточнить подробности и оформить заявку можно по телефону: (3452) 39-00-39.