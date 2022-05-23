Тюменские выпускники школ реже всего выбирают для сдачи ЕГЭ литературу и географию

Экзаменационная кампания для 10 612 выпускников 11 классов, а также 724 выпускников прошлых лет пройдет с 26 мая по 2 июля, наименее популярными в 202 году у школьников стали литература и география.

По данным регионального департамента образования, экзамен по русскому языку будут сдавать 100% выпускников, базовый экзамен по математике – 64,9, профильный – 35,1. Обществознание выбрали 31%, физику – 16,4, биологию – 15,2, информатику – 11,1. Менее 10% набрали такие предметы, как история (9,8), химия (8,4), иностранный язык (7,2), литература (5,5) и география (2,3).

В депобразования отмечают рост интереса к биологии и информатике: в 2020 году их сдавали 8 и 4% соответственно.

В регионе будет работать 50 пунктов проведения ЕГЭ, все они оборудованы системами онлайн-видеонаблюдения. Оборудование, необходимое для проведения экзаменов, установлено в полном объеме, все расходные материалы закуплены. Во время ЕГЭ будут приняты все меры для соблюдения требований Роспотребнадзора, в том числе масочного режима.