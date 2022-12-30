Сбер на своем сайте начал публиковать сведения о наличии валюты в каждом отделении банка

На сайте Сбербанка теперь можно получить информацию о наличии валюты в каждом его отделении, сообщает пресс-служба банка.

"В специальном разделе нужно выбрать валюту, удобный офис и нажать на него, чтобы получить расширенную информацию. Актуальный курс и сведения о наличии в офисе отобразятся рядом с названием валюты", - поясняется в сообщении.

Если валюты временно нет, можно подождать её появления, заказать нужную сумму в офисе или выбрать для обмена другое отделение банка. Всего доступно до 19 видов валюты.