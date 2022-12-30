Сбер на своем сайте начал публиковать сведения о наличии валюты в каждом отделении банка

12:14 30 декабря 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

На сайте Сбербанка теперь можно получить информацию о наличии валюты в каждом его отделении, сообщает пресс-служба банка. 

"В специальном разделе нужно выбрать валюту, удобный офис и нажать на него, чтобы получить расширенную информацию. Актуальный курс и сведения о наличии в офисе отобразятся рядом с названием валюты", - поясняется в сообщении. 

Если валюты временно нет, можно подождать её появления, заказать нужную сумму в офисе или выбрать для обмена другое отделение банка. Всего доступно до 19 видов валюты.

Теги: банки , валюта , сайты , Сбербанк
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2022