Топ полезных сайтов для начинающего программиста от "Русской компании"

Мы ежечасно сталкиваемся с плодами трудов того, что сделал программист: смотрим ли мы телевизор, слушаем ли радио, разговариваем ли по смартфону. Промышленность, медицина, культура, образование – везде применяются электронные устройства. Пожалуй, это одна из немногих профессий, которая охватывает столь многие сферы жизни человека.

При этом начать изучать программирование онлайн сегодня может фактически любой желающий, было бы время и желание. Причем нужные материалы и инструкции находятся в Интернете в свободном доступе. В честь празднуемого 13 сентября Дня программиста тюменский провайдер "Русская компания" предлагает вашему вниманию топ полезных сайтов для тех, кто хочет сделать свои первые шаги в этой перспективной отрасли.

Habr. Популярный русскоязычный сайт в формате коллективного блога с элементами новостного сайта. Среди плюсов, к примеру, публикации от крупнейших международных IT компаний: Microsoft, Google, Яндекс, Mail.ru. Для тех, кто хочет сразу прокачать и иностранный язык, есть версия на английском. Содержит много полезной информации, инструкций и советов о программировании, а удобный фильтр поможет отсеять ненужную литературу. Однако аудитория здесь специфичная.

Ruseller. Частная коллекция качественных материалов для тех, кто делает сайты, в первую очередь, для бизнеса. Основное внимание здесь уделяется HTML и DHTML, PHP, CSS, jQuery, Mootools, WordPress и Joomla! Примечательно, что большая часть уроков выполнена в формате видео.

PluralSight. Популярный онлайн-ресурс, на котором можно научиться программированию, смотря видео. В базе - курсы практически по каждому языку программирования. Единственное, что может отпугнуть, - сайт полностью на английском языке.

Learn.javascript.ru. Актуальный учебник по JavaScript. Помимо полезной информации сайт подержит форум и тесты знаний.

Exercism.org. Ещё один полезный, но, к сожалению, англоязычный сайт. Является проводником в мир 55 языков программирования: от Bash, С++ и Java до Swift, TypeScript и Wren.

Delphibasics.ru. Сайт посвящен исключительно языку Delphi: описание процедур, функций, ключевых слов, типов и так далее. Каждая из команд подробно описана.

Unetway. Портал для развития сотрудничества между компаниями и IT-специалистами. На сайте начинающие и профессиональные программисты могут набираться знаний и рассказывать о своем опыте.

IXBT. Интернет-издание о компьютерной технике, информационных технологиях и программных продуктах. На сайте публикуются новости IT, статьи с обзорами и тестами компьютерных комплектующих и программного обеспечения.

Tproger. Издание о разработке. Здесь публикуются актуальные новости, авторские статьи и переводы.

Htmlbook.ru. Полезный сайт для изучающих HTML и CSS. Здесь можно научиться также верстке веб-страниц и созданию веб-сервера. Выглядит ресурс не слишком современно, но удобен в навигации и подает информацию в доступной форме.