Команда саратовских студентов в Тюмени выиграла первый "Кубок будущего"

В Тюмени прошли первые Всероссийские соревнования "Кубок Будущего" по спортивному программированию среди студенческих команд. Участниками стали 64 студента в составе 22 команд из Москвы, Чеченской Республики, Тюменской, Свердловской, Ярославской, Иркутской, Челябинской, Саратовской и Воронежской областей, Красноярского края, а также республик Карелия и Татарстан.

В течение двух туров, используя различные языки программирования, студенты вузов России боролись за звание лучшей команды в дисциплине "Алгоритмическое программирование". Победу одержали те, кто решил наибольшее количество задач.

Обладателем первого места стала команда Саратовского государственного университета.

Второе место заняла делегация Университета науки и технологий МИСИС (Москва).

Третье место разделили сборные Воронежского и Петрозаводского государственных университетов.

Тюменским спортсменам не удалось выбиться в призеры, но, по словам организатора соревнований со стороны Тюменского индустриального университета Захара Сафронова, для студентов Тюменского государственного и индустриального университетов главное не победа, а опыт, полученный на первых для них соревнованиях.

- Пока что мы не можем похвалиться хорошими результатами, потому что тюменские команды были сформированы совсем недавно, и сейчас мы стремимся не к победам, а к улучшению своих навыков. Благодаря соревнованиям мы знаем, над чем нам нужно работать, на что сделать упор и к чему стремиться. Надеемся в дальнейшем составить достойную конкуренцию соперникам, - отметил Захар Сафронов.

По итогам соревнований спортсмены, показавшие лучшие результаты и занявшие высокое место в рейтинге, смогут войти в состав сборной страны.