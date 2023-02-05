Тюменские программисты могут поучаствовать в акселераторе IT-команд

Победителями прошлых отборов уже стали 10 выходцев из нашего региона

Представителей IT-сектора зовут принять участие в акселераторе "Спринт". Программа проводится Фондом развития интернет-инициатив, который является партнером Тюменского технопарка. Прием заявок ведется до 16 февраля на сайте.

Участие в программе бесплатное. Состоит она из нескольких блоков: от групповых и индивидуальных тематических занятий с экспертами, в том числе на тему бизнес-компетенций, до презентации результатов работы перед друг другом, сообщает Тюменская область сегодня.

– В Тюменской области уже есть 10 победителей прошлых отборов. В том числе это резиденты "ЕА Тендер", "Диспэкс", "КИДСБИ", "КБ-Персона", "Дельта Плюс". Много и новых достойных историй, – подчеркнули в департаменте инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области.