Кубок Инфотеха-2024 между уральскими командами разыграют в Тюмени

22 и 23 октября в Тюмени пройдут соревнования по спортивному программированию "Кубок Инфотех" среди студентов. В первый день участников ожидают состязания, во второй – награждение.

Событие примет стадион "Геолог", торжественное открытие запланировано на 10:30. Состязания пройдут в дисциплине "Программирование алгоритмическое" (формат Блиц). Участниками станут 32 команды из регионов Уральского федерального округа.

В организованных по олимпийской системе состязаниях программисты будут соревноваться в решении задач. При определении победителей и призеров будут учитывать количество решенных заданий, время, потраченное на их решение, и количество допущенных ошибок.

Награждение победителей и призеров ожидается 23 октября в 10:00 на площадке форума "Инфотех".