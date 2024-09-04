Тюменцев научат программировать на Python

С 16 сентября в тюменской Школе программирования стартует курс по направлению "Программирование на языке Python". Обучение бесплатное и проводится в дистанционном формате. Мероприятие проводится для реализации целей национального проекта "Цифровая экономика" и федерального проекта "Кадры для цифровой экономики".
На курсе слушатели научатся:
- записывать примеры арифметических и логических выражений всех атрибутов, которые могут в них входить;
- разрабатывать программы обработки информации: линейные, разветвляющиеся и цикличные;
- воспроизводить алгоритмы сортировки массивов и матриц, поиска в упорядоченном массиве и т. д.;
- читать и записывать текстовые файлы в заданном формате, решать алгоритмические задачи в среде Python и др.
Для зачисления на курс необходимо зарегистрироваться в Системе электронного обучения Тюменской области, записаться на курс, заполнить анкету и пройти входное тестирование до 12 сентября 23:55 по ссылке.
Чтобы открыть доступ к анкете, необходимо на сайте в верхнем правом углу в настройках выбрать пункт "Записаться на курс". Обучение могут пройти жители юга Тюменской области, окончившие школу.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru