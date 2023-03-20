Женщины ЕР создадут онлайн-платформу взаимопомощи "За своих"

"Женское движение Единой России" создаст онлайн-платформу взаимопомощи "За своих", на ней каждый регион сможет разместить информацию о своих НКО, бизнесе, производителях и поставщиках, которые с начала СВО помогают военным и мирным жителям новых регионов.

В пресс-службе партии сообщают, что платформа объединит всех в рамках гуманитарной миссии Единой России и поможет упростить логистику, закупки.

"Сейчас в России тысячи женщин, которые знают, где купить тактические ботинки, что такое мавик 3, тепловизоры, коллиматоры, магнифаеры, и чем один отличается от другого. Давайте делиться нашим опытом, механизмами взаимодействия на территориях, нашей логистикой", - сказала координатор партпроекта "Женское движение Единой России" в Москве, замруководителя исполкома Московского городского отделения партии Ирина Елиферова.