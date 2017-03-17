Чаще всего тюменцам снятся рыбы

Яндекс определил, что чаще всего видят во сне жители Тюменской области, проанализировав все запросы со словами "к чему снится".

"В каждом городе есть свои характерные сны — те, о которых пользователи Яндекса спрашивают чаще, чем в среднем по России. В Тюменской области это сны про рыб: щук и карасей. А, например, в Челябинской области людям снятся метеориты. Для Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областей характерны религиозные сны — со святыми, священниками и иконами. В Вологодской, Костромской, Ивановской областях и Чувашской республике популярны пироги", — подытожили в пресс-службе компании.

Как оказалось, в нашем регионе чаще, чем в среднем по стране, люди пытаются угадать, что их ждет, если во сне они перешли реку и поймали щуку, ловили маленьких карасей и ревели из-за парня. Многих тюменцев также интересует, что сулят увиденные во сне пельмени и чебуреки с мясом, а также соленые грузди.

Сильнее всего от региона к региону меняются транспорт, погода, флора и фауна сновидений. Море чаще снится в Крыму и на Кавказе, а горы — на Алтае и в Тыве. Арбузы и орехи во сне и наяву растут на юге, а клюква — на севере. Единственный конкретный человек, которого часто видят во сне, — Путин. Чаще всего он снится в Чечне, отмечают аналитики.