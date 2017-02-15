Тюменский драмтеатр готовится к премьере "Грязнули"

Премьерный показ спектакля "Грязнуля" состоится 1 марта на Малой сцене ТБДТ.

Автор пьесы Константин Стешик (Белоруссия) - современный драматург, участник нескольких драматургических конкурсов и фестивалей, среди которых "Евразия", "Любимовка", "новые пьесы из Европы" (Висбаден, Германия). Он же является автором сценария к фильму "Диалоги" (режиссер Ирина Волкова, Москва), принимавшего участие в фестивале "Кинотавр".

Спектакль по пьесе "Грязнуля" ставится впервые, в непосредственном взаимодействии с автором пьесы.

Макс просыпается однажды ночью с ощущением, что он забыл закрыть входную дверь, и в квартиру проникло НЕЧТО. На протяжении всего спектакля это НЕЧТО гонится за ним, преследуя дома, у друзей, на работе…

"Спектакль пронизан обрывками сновидений, иногда почти булгаковской фантасмагорией, музыкой, юмором и множеством ироничных авторских отступлений. При этом "Грязнуля" – очень тёплая и современная история, развязка которой будет близка и понятна каждому в зрительном зале", - сообщили в пресс-службе театра.