Спектакль о женской силе и надежде вопреки трудностям увидят тюменцы

8, 9 и 11 ноября в 19:00 в Молодежном театральном центре "Космос" покажут драматический спектакль "Полярная болезнь". Постановка создана по мотивам одноименной пьесы современного драматурга Марии Малухиной. Вход бесплатный по предварительной регистрации в группе "Космос | Молодежный театральный центр" во "ВКонтакте" (16+).
В основе сюжета спектакля "Полярная болезнь" — истории трех героинь, чьи судьбы переплетаются в автобусе по пути на заработки. Женщины разных возрастов, мечтающие о лучшей жизни, вынуждены тратить все силы на выживание в заполярье.
В условиях крайнего севера они сталкиваются с трудностями, и единственный способ преодолеть их — это сплотиться и оказывать друг другу поддержку.
В постановке переплетаются два мира: материальный, где главный фокус — деньги, и мир духов севера, которые как защищают, так и наказывают героинь. Актрисы исполнят песни коренных народов, чтобы передать аутентичность северного колорита.
"Премьера спектакля “Полярная болезнь” — это шанс для тюменцев окунуться в мир современной драматургии и узнать новые имена. В этой истории, основанной на сложных реалиях 90-х, поднимаются вечные темы: важность сплоченности людей и любовь к жизни", — поделилась с редакцией Moi-portal.ru Екатерина Губайдуллина, автор и создатель проекта "Полярная болезнь".
Инициатива стала победителем конкурса на реализацию творческих проектов "ЦЕХ" в 2024 году, организованного Молодежным театральным центром "Космос" при поддержке Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.
Возрастное ограничение 16+.
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