Спектакль о женской силе и надежде вопреки трудностям увидят тюменцы

8, 9 и 11 ноября в 19:00 в Молодежном театральном центре "Космос" покажут драматический спектакль "Полярная болезнь". Постановка создана по мотивам одноименной пьесы современного драматурга Марии Малухиной. Вход бесплатный по предварительной регистрации в группе "Космос | Молодежный театральный центр" во "ВКонтакте" (16+).

В основе сюжета спектакля "Полярная болезнь" — истории трех героинь, чьи судьбы переплетаются в автобусе по пути на заработки. Женщины разных возрастов, мечтающие о лучшей жизни, вынуждены тратить все силы на выживание в заполярье.

В условиях крайнего севера они сталкиваются с трудностями, и единственный способ преодолеть их — это сплотиться и оказывать друг другу поддержку.

В постановке переплетаются два мира: материальный, где главный фокус — деньги, и мир духов севера, которые как защищают, так и наказывают героинь. Актрисы исполнят песни коренных народов, чтобы передать аутентичность северного колорита.

"Премьера спектакля “Полярная болезнь” — это шанс для тюменцев окунуться в мир современной драматургии и узнать новые имена. В этой истории, основанной на сложных реалиях 90-х, поднимаются вечные темы: важность сплоченности людей и любовь к жизни", — поделилась с редакцией Moi-portal.ru Екатерина Губайдуллина, автор и создатель проекта "Полярная болезнь".

Инициатива стала победителем конкурса на реализацию творческих проектов "ЦЕХ" в 2024 году, организованного Молодежным театральным центром "Космос" при поддержке Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Возрастное ограничение 16+.