"Мои дурацкие танцы" увидят тюменцы 20 октября

20 октября в 19 часов в Молодежном театральном центре "Космос" состоится показ документального спектакля-перформанса "Мои дурацкие танцы". В его основу вошли личные истории актеров, о том, какую роль в их жизни играет танец. Вход бесплатный, необходима регистрации в группе Космос | Молодежный театральный центр во ВКонтакте.

В центре сюжета — хастл — парный танец, который строится на импровизации и позволяет людям свободно двигаться под любую музыку и в любом месте. Спектакль создали, чтобы показать важность танцев для людей.

— Мы ставим спектакль о людях, которые, несмотря на свои различия, объединяются в танце. С помощью хастла участники находят выход из сложных жизненных ситуаций, не обращаясь за помощью к психологу. Зрители станут свидетелями этих историй, — поделилась Дарья Ананина, руководитель и создатель проекта "Мои дурацкие танцы".

В представлении участвуют 17 человек разных профессий в возрасте от 25 до 45 лет. С ними провели занятия по актерскому мастерству, а также по пластике и хореографии для проработки визуальной части спектакля. На протяжении недели участники вместе с руководителем проекта "Мои дурацкие танцы" Дарьей Ананиной и драматургом и номинанткой национальной театральной премии "Золотая маска" из Санкт-Петербурга Ангелиной Засенцевой работали над спектаклем.

Инициатива стала победителем конкурса на реализацию творческих проектов "ЦЕХ" в 2024 году, организованного Молодежным театральным центром "Космос" при поддержке Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, сообщает Мегатюмень.