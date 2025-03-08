Спектакль, посвященный поэтессе-фронтовичке, приглашают увидеть тюменцев

30 марта в 18 часов в Молодежном театральном центре "Космос" стартует показ спектакля "Друня" от челябинской студии-театра "Манекен". Он посвящен жизни и творчеству Юлии Друниной — поэтессы и участницы Великой Отечественной войны.

Постановка приурочена к 80-летию Победы. Вход бесплатный по предварительной регистрации в группе "Космос | Молодежный театральный центр" во ВКонтакте.

Шесть актрис представят на сцене одну героиню, каждая из которых сыграет свой этап в жизни поэтессы. Постановка станет частью культурных событий, приуроченных к юбилею Победы, и напомнит зрителям о цене, уплаченной за мирное небо.

Режиссер спектакля Ольга Минаичева — заслуженная артистка РФ, заслуженный работник культуры Республики Тыва, ветеран труда, - сообщает Мой-портал.ру.

"Обычно о войне рассказывают с точки зрения солдат, но Юлия Друнина предлагает иной подход к описанию — через поэзию, личные переживания и внутреннюю борьбу. Этот спектакль — не просто биография, а размышление о судьбе человека, чья жизнь стала отражением целой эпохи. Мы рады представить его в рамках гастролей "Манекена" и дать зрителям возможность увидеть войну в непривычном, глубоко личном ракурсе. Это важная и значимая постановка, особенно в год юбилея Победы", — поделилась Ирина Вадачкория, руководитель Молодежного театрального центра "Космос".

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