Благотворительные показы новогодних спектаклей пройдут в Тюмени

29 и 30 декабря в Молодежном театральном центре "Космос" пройдут благотворительные показы новогодних спектаклей от театральной мастерской "Будильник". В событии примут участие представители центров многодетных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья.

29 и 30 декабря в 15:00 и 19:00 пройдет показ спектакля "Чердак" по мотивам произведения Э. Т. А. Гофмана "Щелкунчик и мышиный король". Это история об изобретении господина Дросельмейера, схватке с мышиным королем и встрече с заколдованным принцем Щелкунчиком.

29 декабря в 17:00 и 30 декабря в 11:00 и 17:00 покажут спектакль "В дорогу по сугробам". Зрители вместе с лесными стражами отправятся в путешествие на поиски северного оленя. В пути участников ожидают встречи с чудесными животными и птицами, игры в снежки и возможность увидеть северное сияние.

Тюменцы смогут полностью погрузиться в сюжет. У них будет возможность участвовать в происходящем на сцене вместе с актерами, -- сообщает КП-Тюмень.

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