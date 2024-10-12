Тюменцы могут посетить премьеру экспериментального спектакля по пьесе "Ревизор"

Тюменцы увидят, как современный человек может вести себя в условиях, описанных Гоголем. Актеры разыграют комичные сцены из "Ревизора", но в итоге представление не будет вызывать смех. Спектакль продемонстрирует истинную жизнь и поведение людей, а также реальные ситуации, с которыми мы сталкиваемся в повседневности.

"С помощью жанра "щемящий реализм" мы показываем честность и смелость по отношению к себе при реализации материала Гоголя. Каждый из нас, возможно, немного Хлестаков. Мы хотим показать, что в этом персонаже есть трогательные, смешные и глупые черты. Также признаться себе и другим, что человек удивительно разносторонен", — поделился Николай Яскевич, автор и руководитель проекта "СамСебеРевизор".

Над созданием спектакля работали участники режиссерской лаборатории "Ревизия". Они разобрали сцены из пьесы "Ревизор" с помощью "действенного анализа" — метода, который предполагает тщательное изучение действий и мотивов персонажей актерами и создателями, сообщает Мой-портал.ру.

В качестве актеров выступят начинающие режиссеры: они будут давать оценку действиям героев пьесы, интерпретируя их через призму собственных взглядов и убеждений.