Фестиваль "Звезды манежа" объединит любителей циркового искусства

Первый открытый фестиваль-конкурс любительского циркового искусства "Звезды манежа" пройдет в Тюмени с 17 по 19 марта.

Его участниками станут детские, юношеские любительские цирковые коллективы в возрасте от 4 до 21 года включительно. Ребята представят свои достижения в номинациях: акробатика, пластический этюд, каучук, воздушная гимнастика, антипод, жонглирование, хула-хупы, иллюзион, фокусы, клоунада, пантомима. Оценивать выступления конкурсантов будут выдающиеся деятели культуры и искусства, профессиональные артисты цирка.

Местом проведения мероприятия станет Дом культуры и творчества "Торфяник" (ул. Малышева, 26), сообщили в городском департаменте культуры. Телефон для справок: (3452) 45-47-93.