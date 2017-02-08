Тюменцев приглашают послушать революционные хиты

Проект "Дай volume революции" пройдет 11 февраля, в коворкинге "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1). Начало в 18:00. На музыкальном вечере прозвучат каверы на известные композиции в исполнении талантливых тюменских музыкантов. Тематика вечера — песни, совершившие революцию в музыке своего времени и ставшие культовыми.

Кроме очевидных хитов таких популярных групп, как The Beatles и The Rolling Stones, приветствуется исполнение песен российских музыкантов. Количество мест ограничено, заявки принимаются до 9 февраля.

Для регистрации в качестве участника необходимо связаться с организаторами и сообщить о своем репертуаре, количестве человек в группе и необходимых для выступления инструментах. Чтобы зарегистрироваться как слушатель, достаточно написать об этом в комментариях в группе коворкинга или сообщить по телефону: (3452) 68-96-96.