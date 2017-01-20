Автобусы до Рощино оформят в одном стиле

В Тюмени автобусы маршрута № 10, следующие от автовокзала до аэропорта Рощино, планируют обновить.

Сейчас на этом маршруте работают восемь автобусов МАЗ-206 с вместимостью до 72 пассажиров. На заседании президиума регионального правительства Александр Моор предложил заменить их на более комфортные и вместительные автобусы со стеллажами для багажа в салоне и удобными сиденьями. Планируется, что все автобусы этого маршрута снаружи будут оформлены одинаково, сообщается в пресс-службе губернатора.

Напомним, по-новому автобус № 10 курсирует с декабря прошлого года. Он связывает автовокзал, ж/д вокзал и Рощино. Из аэропорта автобусы отправляются с 04:30 до 22:30 через каждые 30 минут. От автовокзала он отъезжает с 04:20 до 21:45 с интервалами от 20 до 40 минут.