Узнавать об отключениях теплоснабжения можно через новый сервис

14:30 18 января 2017
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Информацию о временных ограничениях в подаче тепловой энергии в Тюмени теперь можно узнать на сайте АО "Уральская теплосетевая компания". В разделе "Ограничение теплоснабжения" нужно ввести адрес запрашиваемого объекта в поисковую строку. Система выдаст информацию о причинах временного ограничения и плановых сроках восстановления режима теплоснабжения. Данные обновляются в режиме онлайн несколько раз в сутки.

Тюменцам напоминают, что любая информация об ограничении воды, электричества, газа и тепловой энергии также отражается на портале "Тюмень – наш дом"

Теги: отключение , теплоснабжение , сервисы
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